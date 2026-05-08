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08.05.2026 06:31:29
Saudi Ground Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Saudi Ground Services präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,32 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Ground Services 0,520 SAR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 672,5 Millionen SAR – ein Plus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saudi Ground Services 671,5 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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