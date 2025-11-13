Saudi Ground Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Saudi Ground Services hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,430 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 683,4 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Ground Services 668,7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at