Saudi Home Loans legte Quartalsergebnis vor

Saudi Home Loans hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi Home Loans ein EPS von 0,120 SAR je Aktie vermeldet.

Saudi Home Loans hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,7 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 99,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at