Saudi Home Loans verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Home Loans hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 104,7 Millionen SAR gegenüber 89,3 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at