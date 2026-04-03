Saudi Industrial Development Company Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saudi Industrial Development Company Bearer hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,93 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,150 SAR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Saudi Industrial Development Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 22,5 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 40,87 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,840 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,420 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Saudi Industrial Development Company Bearer im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 28,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,81 Millionen SAR im Vergleich zu 137,67 Millionen SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at