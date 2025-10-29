|
Saudi Industrial Development Company Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Saudi Industrial Development Company Bearer hat am 26.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,60 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,83 Prozent zurück. Hier wurden 24,1 Millionen SAR gegenüber 27,6 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.
