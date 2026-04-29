Saudi Industrial Export: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi Industrial Export äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Industrial Export -0,040 SAR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at