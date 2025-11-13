|
13.11.2025 06:31:28
Saudi Industrial Export informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Saudi Industrial Export veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 SAR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Industrial Export ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
