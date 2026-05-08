Saudi Industrial Export zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Industrial Export hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SAR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Industrial Export ebenfalls 0,010 SAR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at