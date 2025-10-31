Saudi Industrial Investment Group Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Industrial Investment Group Bearer hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Saudi Industrial Investment Group Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 SAR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at