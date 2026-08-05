Saudi Industrial Services Company Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Industrial Services Company Bearer hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 722,7 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 314,5 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at