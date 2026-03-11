Saudi Industrial Services Company Bearer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saudi Industrial Services Company Bearer äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,43 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Industrial Services Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 SAR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 411,7 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Saudi Industrial Services Company Bearer einen Umsatz von 369,1 Millionen SAR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,19 SAR. Im letzten Jahr hatte Saudi Industrial Services Company Bearer einen Gewinn von -0,010 SAR je Aktie eingefahren.

Saudi Industrial Services Company Bearer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,32 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,03 SAR und einen Umsatz von 1,43 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at