Saudi Industrial Services Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Industrial Services Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,32 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 439,4 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 351,5 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at