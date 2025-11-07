Saudi Industrial Services Company Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Industrial Services Company Bearer gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 SAR. Im Vorjahresviertel waren -0,120 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 381,1 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 346,4 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at