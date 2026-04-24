Saudi Investment Bank Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saudi Investment Bank Bearer hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 SAR, nach 0,390 SAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Investment Bank Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,42 Milliarden SAR im Vergleich zu 2,52 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at