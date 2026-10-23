Saudi Kayan Petrochemical Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Kayan Petrochemical Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,19 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,15 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at