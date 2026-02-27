Saudi Kayan Petrochemical Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Saudi Kayan Petrochemical Company Registered präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Saudi Kayan Petrochemical Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,450 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,01 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,25 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,530 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Kayan Petrochemical Company Registered -1,200 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Saudi Kayan Petrochemical Company Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,46 Milliarden SAR im Vergleich zu 8,73 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at