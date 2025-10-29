Saudi Kayan Petrochemical Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saudi Kayan Petrochemical Company Registered hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,15 Milliarden SAR – eine Minderung von 10,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,40 Milliarden SAR eingefahren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0,286 SAR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2,16 Milliarden SAR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at