Saudi Kayan Petrochemical Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Kayan Petrochemical Company Registered stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Saudi Kayan Petrochemical Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,01 Milliarden SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at