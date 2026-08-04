Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
05.08.2026 01:09:44
Saudi-led group completes $55bn purchase of gaming giant EA
The deal takes the maker of titles including The Sims and EA FC into private ownership - and loads it with debt.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!