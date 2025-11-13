Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered im vergangenen Quartal 534,2 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered 463,5 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at