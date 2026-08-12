Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered veröffentlichte am 09.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,11 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 SAR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 570,7 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 513,8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at