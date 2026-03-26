26.03.2026 06:31:28

Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered lud am 24.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 SAR, nach 0,060 SAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 548,6 Millionen SAR im Vergleich zu 475,6 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,380 SAR gegenüber 0,320 SAR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 2,09 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,89 Milliarden SAR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,380 SAR und einen Umsatz von 2,10 Milliarden SAR beziffert.

Redaktion finanzen.at

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