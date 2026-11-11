Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered 0,100 SAR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 594,6 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered einen Umsatz von 534,2 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at