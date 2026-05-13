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13.05.2026 06:31:29
Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered hat am 10.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered ein EPS von 0,100 SAR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered 557,0 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 498,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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