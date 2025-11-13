Saudi Marketing Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Marketing Company Registered lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 432,5 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 449,2 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at