Saudi Marketing Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Saudi Marketing Company Registered präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 SAR, nach 0,140 SAR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,83 Prozent auf 403,0 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 432,5 Millionen SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at