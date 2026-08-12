Saudi Marketing Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saudi Marketing Company Registered präsentierte in der am 09.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,180 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 438,0 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 417,7 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.at