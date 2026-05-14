Saudi Marketing Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Saudi Marketing Company Registered hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,14 SAR. Im letzten Jahr hatte Saudi Marketing Company Registered einen Gewinn von 0,130 SAR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Marketing Company Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 442,5 Millionen SAR im Vergleich zu 469,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at