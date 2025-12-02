Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
02.12.2025 10:43:42
Saudi National Bank’s US$1 billion loan adds to Middle East spree
It’s part of a plan to finance a US$2 trillion economic overhaulWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!