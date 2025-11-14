Saudi Paper Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saudi Paper Manufacturing lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 SAR gegenüber 0,560 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,0 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 215,3 Millionen SAR umgesetzt.

