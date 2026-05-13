Saudi Paper Manufacturing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Saudi Paper Manufacturing präsentierte am 10.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,92 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Paper Manufacturing 0,560 SAR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,00 Prozent auf 251,4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at