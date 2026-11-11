Saudi Paper Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Saudi Paper Manufacturing gab am 08.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 SAR gegenüber 0,390 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,0 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 247,3 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at