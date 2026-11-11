11.11.2026 06:31:29

Saudi Paper Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Saudi Paper Manufacturing gab am 08.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 SAR gegenüber 0,390 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,0 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 247,3 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX setzt Erholung mit neuem Rekordhoch fort -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen