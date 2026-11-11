|
11.11.2026 06:31:29
Saudi Paper Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Saudi Paper Manufacturing gab am 08.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 SAR gegenüber 0,390 SAR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,0 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 247,3 Millionen SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!