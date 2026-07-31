Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,57 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 492,9 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 400,8 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at