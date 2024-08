Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,74 Prozent auf 373,0 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 408,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at