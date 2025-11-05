|
05.11.2025 06:31:28
Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances veröffentlichte am 02.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,070 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 415,0 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 447,0 Millionen SAR umgesetzt.
