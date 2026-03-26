Saudi Printing Packaging Company Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Saudi Printing Packaging Company Bearer hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,86 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,470 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,59 Prozent auf 115,6 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 179,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,460 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,660 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 572,96 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 721,20 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at