Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer stellte am 01.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 71,03 Prozent auf 841,4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 492,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at