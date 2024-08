Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer hat sich am 04.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite standen 341,0 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,8 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at