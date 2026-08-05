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05.08.2026 06:31:29
Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,68 SAR gegenüber 0,310 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 745,6 Millionen SAR gegenüber 441,9 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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