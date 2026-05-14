Saudi Real Estate Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saudi Real Estate Company Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,27 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Real Estate Company Registered 0,360 SAR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,08 Prozent auf 319,8 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 628,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at