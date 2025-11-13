Saudi Real Estate Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Saudi Real Estate Company Registered lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 SAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,100 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saudi Real Estate Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 409,7 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 433,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at