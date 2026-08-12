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12.08.2026 06:31:29
Saudi Real Estate Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Saudi Real Estate Company Registered hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 SAR gegenüber 0,250 SAR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Real Estate Company Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 423,0 Millionen SAR im Vergleich zu 489,0 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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