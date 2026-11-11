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11.11.2026 06:31:29
Saudi Research and Marketing Group Bearer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Saudi Research and Marketing Group Bearer hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,87 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Saudi Research and Marketing Group Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0,380 SAR vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,12 Prozent auf 654,6 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 682,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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