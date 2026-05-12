12.05.2026 06:31:29

Saudi Research and Marketing Group Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Saudi Research and Marketing Group Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,41 SAR gegenüber 0,390 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 769,6 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Research and Marketing Group Bearer 665,7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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