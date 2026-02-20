20.02.2026 06:31:28

Saudi Steel Pipe Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi Steel Pipe Company Registered hat am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 381,0 Millionen SAR gegenüber 262,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,79 SAR gegenüber 3,57 SAR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,41 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,63 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,25 SAR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,38 Milliarden SAR geschätzt.

