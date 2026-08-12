Saudi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Saudi lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 502,7 Millionen SAR gegenüber 446,4 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at