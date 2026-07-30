Saudi Tadawul Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Tadawul Group hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Saudi Tadawul Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,3 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 355,7 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at