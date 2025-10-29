Saudi Tadawul Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Tadawul Group gab am 26.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 SAR, nach 1,17 SAR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saudi Tadawul Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 361,1 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 381,0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at