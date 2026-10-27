Saudi Tadawul Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Tadawul Group veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 SAR je Aktie generiert.

Saudi Tadawul Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 328,9 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at